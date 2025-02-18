“До сих пор не может простить”: адвокат Жорин рассказал о давней обиде Киркорова

Известный адвокат Жорин сообщил, что Киркоров до сих про испытывает на него обиду.Адвокат Сергей Жорин утверждает, что Филипп Киркоров злится на него с 2010 года, после того как Жорин возбудил уголовное дело против Киркорова за то, что тот ударил режиссера Марину Яблокову на церемонии «Золотой граммофон».