“До сих пор не может простить”: адвокат Жорин рассказал о давней обиде Киркорова

Известный адвокат Жорин сообщил, что Киркоров до сих про испытывает на него обиду.Адвокат Сергей Жорин утверждает, что Филипп Киркоров злится на него с 2010 года, после того как Жорин возбудил уголовное дело против Киркорова за то, что тот ударил режиссера Марину Яблокову на церемонии «Золотой граммофон».
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