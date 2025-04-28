🐱 Чудом спасённая в Крыму кошка Муся осталась жить у своего ветеринара Она наконец-то обрела дом и стала любимым питомцем.
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🐱 Чудом спасённая в Крыму кошка Муся осталась жить у своего ветеринара Она наконец-то обрела дом и стала любимым питомцем.