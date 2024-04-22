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Увековечить память жертв геноцида и защитников Отечества. В Генпрокуратуре рассказали о проведенной работе.

Увековечить память жертв геноцида и защитников Отечества. В Генпрокуратуре рассказали о проведенной работе.

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура по случаю Международного дня памятников и исторических мест рассказала БЕЛТА о проводимой ведомством работе по увековечению памяти жертв геноцида и защитников Отечества.

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