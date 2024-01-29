«Все больше условий»: в Киеве заметили готовность к переговорам

Количество «условий», необходимых для начала обсуждения завершения конфликта на Украине, увеличивается, с таким утверждением выступил депутат Верховной рады Александр Дубинский, подозреваемый в госизмене и содержащийся в киевском СИЗО, комментируя ситуацию в украинском парламенте.
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