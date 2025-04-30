Госдеп США предлагает сотрудникам компенсации за добровольное увольнение

Госдепартамент США инициирует новую волну добровольных увольнений с компенсацией. Госсекретарь Рубио объявил о реорганизации ведомства, планируя сокращение персонала и закрытие более 130 подразделений, включая те, что защищают права человека.
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