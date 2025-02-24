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Царьград

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Американские авто до 500 тыс. рублей: советы от эксперта Expocar для 2025 года

Американские авто до 500 тыс. рублей: советы от эксперта Expocar для 2025 года

Эксперт компании Expocar Александр Ковалев рассказал о надежных американских автомобилях на российском рынке в 2025 году, доступных по цене до 500 тысяч рублей.

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