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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Разработчики Frostpunk 2 продемонстрировали улучшенную панель дерева идей и чит...

Разработчики Frostpunk 2 продемонстрировали улучшенную панель дерева идей и чит...

Разработчики Frostpunk 2 продемонстрировали улучшенную панель дерева идей и читаемостьИдеи для градостроительного симулятора выживания от 11 bit Studios теперь имеют более четкие значки фракций, а также более крупный, четкий текст с большим количеством цветов.

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