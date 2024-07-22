Разработчики Frostpunk 2 продемонстрировали улучшенную панель дерева идей и чит...

Разработчики Frostpunk 2 продемонстрировали улучшенную панель дерева идей и читаемостьИдеи для градостроительного симулятора выживания от 11 bit Studios теперь имеют более четкие значки фракций, а также более крупный, четкий текст с большим количеством цветов.
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