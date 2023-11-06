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Лавров: не вижу ничего страшного в праздновании Хэллоуина

Лавров: не вижу ничего страшного в праздновании Хэллоуина

Unsplash/Gabby Orcutt Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не видит ничего страшного в праздновании Хеллоуина.

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ВА
Виктор Александров
Попытки западных стран ослабить Россию являются иллюзорными надеждами. Об этом на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. [360 6 ноября 2023, 13:06] Однако тут же выяснилось, что «Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не видит ничего страшного в праздновании Хеллоуина». Это я к тому, что пока на Украине продолжается СВО, всех нас переформатируют. «В начале было слово, …» «Как корабль назовёшь,так он и поплывёт». А ещё предательство СССР Россией 12 июня 1990 года мы с радостью празднуем как «День России». Так что теперь скажет Серёга Лавров (не я лишил его отчества) про «иллюзорные надежды»? Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.
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