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Представительство ДНР: украинские военные за прошедшие сутки 21 раз обстреляли территорию Донецка

Представительство ДНР: украинские военные за прошедшие сутки 21 раз обстреляли территорию Донецка

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки двадцать один раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики с помощью двадцати одного снаряда.

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