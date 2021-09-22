НИКИТА МИХАЛКОВ ПОИМЁННО НАЗВАЛ ПРЕДАТЕЛЕЙ: "ЭТО УЖЕ БЕДА"

Страна и людиПолитикаНИКИТА МИХАЛКОВ ПОИМЁННО НАЗВАЛ ПРЕДАТЕЛЕЙ: "ЭТО УЖЕ БЕДА" ФОТО: ALEXEY S. YUSHENKOV / GLOBALLOOKPRESS АЛЯ САМИТОВА Россию нельзя победить военным путём, но можно разрушить изнутри.Вернуться к статье43НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергей Федосеев...самый храбрый из армян - Баграмян, самый сильный из армян - Варданян, самый хитрый из армян - Микоян...Александр ЛисовскийА самый "умный из русских " Никитка Михалков . У него нос всегда по ветру . Как сказал покойный Гафт : " Россия слышишь этот зуд , три Михалкова по тебе ползут ".РОМАН МолчановМного умного,много...Дмитрий Милинмихалков и вшим и нашим , кому кашу подать а кому и в ж-пу датьКомментировать
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