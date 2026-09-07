Провинция Гуандун превращает передовые технологии в доступные продукты

С миру по нитке. Много разных интересных новостей и статей.

По мере того как искусственный интеллект обретает физическое воплощение, производственные мощности провинции Гуандун превращают достижения этой быстро развивающейся технологии в качественные и доступные продукты в промышленных масштабах.