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Провинция Гуандун превращает передовые технологии в доступные продукты

Провинция Гуандун превращает передовые технологии в доступные продукты

По мере того как искусственный интеллект обретает физическое воплощение, производственные мощности провинции Гуандун превращают достижения этой быстро развивающейся технологии в качественные и доступные продукты в промышленных масштабах.

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