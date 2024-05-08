Неласковый май: и снова заморозки ожидаются в области 🥶🥶🥶 9 и 10 мая синоптики прогнозируют резкое снижение температуры в Волгоградской области.
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Неласковый май: и снова заморозки ожидаются в области 🥶🥶🥶 9 и 10 мая синоптики прогнозируют резкое снижение температуры в Волгоградской области.