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Власти Косово отпустили российскую журналистку Асламову

Власти Косово отпустили российскую журналистку Асламову

Россиянку задержали накануне ночью.фото: facebook.com/daria.aslamova.official (соцсеть запрещена в РФ)--> Власти самопровозглашенной республики Косово отпустили журналистку «Комсомольской правды» Дарью Асламову, задержанную в ночь на 7 августа.

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