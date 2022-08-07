Власти Косово отпустили российскую журналистку Асламову

Россиянку задержали накануне ночью.фото: facebook.com/daria.aslamova.official (соцсеть запрещена в РФ)--> Власти самопровозглашенной республики Косово отпустили журналистку «Комсомольской правды» Дарью Асламову, задержанную в ночь на 7 августа.
Россиянку задержали накануне ночью.фото: facebook.com/daria.aslamova.official (соцсеть запрещена в РФ)--> Власти самопровозглашенной республики Косово отпустили журналистку «Комсомольской правды» Дарью Асламову, задержанную в ночь на 7 августа.
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