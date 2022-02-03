Семь (и еще несколько) признаков анемии

От нее страдает каждый четвертый человек на планете, особенно женщины и дети до 5 лет. Кадр из фильма «Сумерки» Что такое анемия и к чему она приводит У здорового человека кровь переносит кислород с помощью гемоглобина — богатого железом белка.
От нее страдает каждый четвертый человек на планете, особенно женщины и дети до 5 лет. Кадр из фильма «Сумерки» Что такое анемия и к чему она приводит У здорового человека кровь переносит кислород с помощью гемоглобина — богатого железом белка.
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