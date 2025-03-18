НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

169 подписчиков

Кафельников об Андреевой: «Некорректно сравнивать ее с Шараповой. Не вижу в ней новую Марию – я вижу новую Мирру Андрееву»

Кафельников об Андреевой: «Некорректно сравнивать ее с Шараповой. Не вижу в ней новую Марию – я вижу новую Мирру Андрееву»

В финале 17-летняя россиянка обыграла Арину Соболенко 2:6, 6:4, 6:3. Она выиграла второй тысячник подряд.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх