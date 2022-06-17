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Стеф Карри показал на безымянный палец после трехочкового попадания

Стеф Карри показал на безымянный палец после трехочкового попадания

В середине третьей четверти шестого матча финальной серии разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри повел себя неуважительно по отношению к болельщикам «Бостона» – реализовав дальний бросок, он показал на безымянный палец руки, метафорически заказывая себе чемпионский перстень.

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