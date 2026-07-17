Легендарные выпускники, создавшие "Солнцепёк" и "Винторез", посетили ТулГУ

Легендарные выпускники ТулГУ встретились со студентами, чтобы поделиться опытом. С визитом в вуз приехали Герои труда РФ и выдающиеся профессионалы Евгений Дронов, Борис Белобрагин и Петр Сердюков – люди, чьи судьбы, профессиональные достижения и инженерные решения во многом определяли развитие отечественного вооружения, ракетной, оборонной промышленности и научно-технической сфер.