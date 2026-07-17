ТСН24
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТСН24

205 подписчиков

Легендарные выпускники, создавшие "Солнцепёк" и "Винторез", посетили ТулГУ

Легендарные выпускники, создавшие "Солнцепёк" и "Винторез", посетили ТулГУ

Легендарные выпускники ТулГУ встретились со студентами, чтобы поделиться опытом. С визитом в вуз приехали Герои труда РФ и выдающиеся профессионалы Евгений Дронов, Борис Белобрагин и Петр Сердюков – люди, чьи судьбы, профессиональные достижения и инженерные решения во многом определяли развитие отечественного вооружения, ракетной, оборонной промышленности и научно-технической сфер.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии