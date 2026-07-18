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«Думал, что умру на бегу»: как Федор Добронравов вернулся к работе после инсульта и тяжелой операции

«Думал, что умру на бегу»: как Федор Добронравов вернулся к работе после инсульта и тяжелой операции

В июне 2026 года Федор Добронравов поделился долгожданной новостью: после сложнейшей операции на позвоночнике и длительного периода реабилитации он полностью восстановился и вернулся к любимой работе.

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