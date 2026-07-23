Реакция на запрос о социальной справедливости: депутаты планируют ограничить доходы топ-менеджеров

Свежий социологический мониторинг 1600 трудоспособных граждан РФ выявил устойчивый тренд: значительная часть населения считает, что вознаграждение за труд во многих сферах не соответствует общественной пользе.
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