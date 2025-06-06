Виорика Дэнчилэ: "Китай, дружественная страна, пример развития для Румынии"

Бывший премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ дала интервью China Media Group (CMG) в кулуарах Форума мэров в рамках четвертого выпуска выставки Китай - Центральная и Восточная Европа (ЦВЕ) в Нинбо, сообщает romanian.
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