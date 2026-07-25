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Царьград

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Китаец почти ослеп из-за клещей в веках из-за редкой гигиены

Китаец почти ослеп из-за клещей в веках из-за редкой гигиены

36-летний житель провинции Хубэй в Китае столкнулся с ухудшением зрения из-за размножения клещей рода Demodex в его веках.

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