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Царьград

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Путин рассказал, как делает выводы на основе анализа информации

Путин рассказал, как делает выводы на основе анализа информации

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что принимает окончательные решения на основе всестороннего анализа информации из различных источников, что подчеркивает его системный подход к вопросам государственной важности.

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