Президент РФ Владимир Путин сообщил, что принимает окончательные решения на основе всестороннего анализа информации из различных источников, что подчеркивает его системный подход к вопросам государственной важности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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