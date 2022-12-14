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В Свердловской области объявили награду в 1 млн рублей за поимку украинских палачей

В Свердловской области объявили награду в 1 млн рублей за поимку украинских палачей

Силовики объявили в розыск двух украинцев, которые пытали и убивали пленных русских солдатВ Свердловской области в розыск объявлены двое особо опасных преступников, граждане Украины - Сергей Величко 28 лет и Константин Немичев 28 лет из Харькова.

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