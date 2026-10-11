Стало известно, до какой суммы может вырасти МРОТ в 2027 году

Динамика МРОТ связана в том числе с изменением средних заработных плат в стране Минимальная зарплата в России в 2027 году может приблизиться к 29 тысячам рублей.
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