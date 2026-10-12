❗️НАТО нанесёт удары по Калининграду, Беларуси и Санкт-Петербургу в случае нападения России, — главнокомандующий НАТО в Европе генерал Гринкевич Альянс намерен остановить российское наступление ещё на начальном этапе: ▪️Дальнобойные ракеты поразят командные пункты и системы ПВО России; ▪️Авиация НАТО нанесёт удары по российским подкреплениям и военным объектам в тылу; ▪️Тысячи беспилотников и наземных роботов должны сдерживать наступление, минимизируя человеческие потери.