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Донецкая группа новостей

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❗️НАТО нанесёт удары по Калининграду, Беларуси и Санкт-Петербургу в случае нападения России, — главнокомандующий НАТО в Европе генерал Гринкевич Альянс намерен остановить российское наступление ещё на начальном этапе: ▪️Дальнобойные ракеты поразят командные пункты и системы ПВО России; ▪️Авиация НАТО нанесёт удары по российским подкреплениям и военным объектам в тылу; ▪️Тысячи беспилотников и наземных роботов должны сдерживать наступление, минимизируя человеческие потери.

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