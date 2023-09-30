Байден: разногласия в Конгрессе, ставящие США под угрозу шатдауна, неприемлемы

Президент США Джо Байден назвал «неприемлемой» ситуацию, при которой представители обеих политических партий в Конгрессе не в состоянии преодолеть разногласия, из-за чего страна оказалась на пороге наступления шатдауна.
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