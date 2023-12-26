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Закон, порядок, государство

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Лучшей образовательной организацией высшего образования МЧС России признана Академия гражданской защиты

Лучшей образовательной организацией высшего образования МЧС России признана Академия гражданской защиты

Академия гражданской защиты МЧС России имени генерал-лейтенанта Д.И. Михайлика является единственным военным вузом в системе ведомства и головным учебно-методическим центром в системе высшего образования МЧС России.

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