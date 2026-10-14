Пресс-служба «Интер Майами» опубликовала стартовый состав и список резервистов на матч регулярного чемпионата MLS с «Нью-Йорк Сити».
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