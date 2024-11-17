Россияне активно скупают подержанные автомобили в 2024 году

Осенью россияне начали активно приобретать автомобили с пробегом не старше трех лет. На октябрь спрос на «свежие» подержанные автомобили увеличился на 19,9%, как отмечается в исследовании «Авито авто», с результатами которого ознакомилось ТАСС.
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