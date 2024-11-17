НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FinFax - Новости банков и вкладов

1 подписчик

Россияне активно скупают подержанные автомобили в 2024 году

Россияне активно скупают подержанные автомобили в 2024 году

Осенью россияне начали активно приобретать автомобили с пробегом не старше трех лет. На октябрь спрос на «свежие» подержанные автомобили увеличился на 19,9%, как отмечается в исследовании «Авито авто», с результатами которого ознакомилось ТАСС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх