Компания Blue Origin планирует совершать по-нескольку космических запусков в неделю на своей ракете New Glenn к концу десятилетия, заявил представитель компании 16 октября сообщает Reuters.
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