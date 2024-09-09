Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • саша дмитренко
    а  если  сказать  честно???  не  среди  мигрантов  а  СРЕДИ  МУСУЛЬМАН!!!!Срывая никаб с го...
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Армении нужно разрешить проблемы с Россией и вступить в БРИКС — Эдмон Марукян

Армении нужно разрешить проблемы с Россией и вступить в БРИКС — Эдмон Марукян

«После военной агрессии против Нагорного Карабаха и этнической чистки его коренного населения армяно-азербайджанский мирный процесс зашел в тупик», — заявил бывший посол Армении по особым поручениям и лидер оппозиционной партии «Просвещённая Армения» Эдмон Марукян, который в интервью VERELQ поделился своими критическими оценками по поводу текущего состояния армяно-азербайджанского мирного процесса и внешней политики Еревана в целом.

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