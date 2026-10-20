Андрей Рублев сыграет с Адрианом Маннарино во втором круге в Алматы. Сетка здесь . Almaty Open Алматы, Казахстан 19 – 25 октября 2026 ATP 250 Призовой фонд – 1 075 160 долларов Открытые корты, хард Второй круг.
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