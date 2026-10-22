В каждой истории есть знакомые малышу герои, простые слова и маленькое чудо. А повторяющиеся строчки можно читать вместе: пусть кроха подхватит знакомое «топ-топ», «кап-кап» или «баю-бай».
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