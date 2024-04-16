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Dior представляет осеннюю коллекцию 2024

Dior представляет осеннюю коллекцию 2024

Поскольку дефиле задают темп модным сезонам, осень представляет собой особое время для размышлений. Новая коллекция Dior — отдает дань уважения Парижу и Нью-Йорку, этому увлекательному диалогу между двумя столицами стилей, воспетому в автобиографии Кристиана Диора, и подчеркнутому Марией Грацией Кьюри.

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