Dior представляет осеннюю коллекцию 2024

Поскольку дефиле задают темп модным сезонам, осень представляет собой особое время для размышлений. Новая коллекция Dior — отдает дань уважения Парижу и Нью-Йорку, этому увлекательному диалогу между двумя столицами стилей, воспетому в автобиографии Кристиана Диора, и подчеркнутому Марией Грацией Кьюри.