Вода находит путь: паводки продолжают топить Россию, ситуация на 18 апреля Ольга ВайленкоРоссия оказалась на грани природного кризиса, когда паводки продолжают наводнять территории, унесенные дороги, и затопленные дома становятся обыденным зрелищем.
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