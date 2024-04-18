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Вода находит путь: паводки продолжают топить Россию, ситуация на 18 апреля

Вода находит путь: паводки продолжают топить Россию, ситуация на 18 апреля

Вода находит путь: паводки продолжают топить Россию, ситуация на 18 апреля Ольга ВайленкоРоссия оказалась на грани природного кризиса, когда паводки продолжают наводнять территории, унесенные дороги, и затопленные дома становятся обыденным зрелищем.

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