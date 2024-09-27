Добыча или сородич: кто мы для наших кошек на самом деле?

Кошки, эти загадочные и очаровательные создания, давно стали неотъемлемой частью нашей жизни. Однако, несмотря на тысячелетия совместного существования, мы до сих пор задаёмся вопросом: что же на самом деле думают о нас наши пушистые компаньоны? Отношение кошек к людям — тема, которая не перестаёт интриговать как учёных, так и обычных владельцев.