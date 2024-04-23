Дело об уральце, сбившем насмерть 13-летнюю девочку, взял на контроль глава СКР

Вместе с девочкой погибла и собака, которую выгуливал ребёнокДело 22-летнего жителя Свердловской области, сбившего насмерть 13-летнюю девочку, выгуливавшую собаку, взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин.
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