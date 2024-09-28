Не стоит село без праведника

На сцене «Студия» в Театре имени Вахтангова состоялся 300-й спектакль «Матрёнин двор» по рассказу Солженицына Премьера состоялась 13 апреля 2008 года, в год 90-летия Александра Исаевича (1918-2008), и с тех пор постановка идёт с неизменными аншлагами.