Квартира и чердак выгорели в двухэтажном доме в Уссурийске

На улице Афанасьева в Уссурийске выгорела квартира и чердак над ней. Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание, в пожаре никто не пострадал, сообщает ИА UssurMedia с ссылкой на тг-канал (18+) МЧС России по Приморскому краю.