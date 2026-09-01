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Мировое обозрение

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Логистика под откос: Украина осталась без 40% вагонов и локомотивов

Логистика под откос: Украина осталась без 40% вагонов и локомотивов

Железнодорожный парк Украины сократился на 40 процентов. Об этом в эфире рассказал политолог Павел Гай-Нижник, отметив, что государственная компания потеряла значительную часть вагонов и локомотивов.

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