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У немецких клубов две победы в еврокубках на неделе, у итальянских – одна, у английских, испанских, французских – ни одной

В Лиге чемпионов «Боруссия» одолела «ПСЖ» (1:0), а «Байер» в Лиге Европы обыграл «Рому» (2:0). Также в ЛЧ «Бавария» сыграла вничью с «Реалом» (2:2).

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