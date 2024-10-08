Универсальная заготовка из лимона для любого блюда! Хоть в напитки добавить, хоть к рыбе во время запекания положить.
Килограммами покупаю обычные лимоны: показываю, зачем
Комментарии
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ВИ
Виктория Иванова
Вот это да!
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4 час.
И
Иван
1.Промыть лимоны с пищевой содой, измельчить в блендере, помеcтить в формочки для льда и заморозить. 2 . Лимоны заморозить целые, а когда необходимо, натереть на мелкой терке для добавления крошки в блюда и напитки.
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3 час.
Галина Мельникова
А зачем? У нас дефицит на лимоны?
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2 час.
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