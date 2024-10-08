Килограммами покупаю обычные лимоны: показываю, зачем

И

Иван

1.Промыть лимоны с пищевой содой, измельчить в блендере, помеcтить в формочки для льда и заморозить. 2 . Лимоны заморозить целые, а когда необходимо, натереть на мелкой терке для добавления крошки в блюда и напитки.