Боевики отрезаны от основных сил на Купянском участке: Умрут все. Последнее предупреждение "Конторы"

Боец "Контора" заявил, что группу ВСУ отрезали от основных сил на Купянском направленииНа Купянском направлении, как рассказал командир одного из подразделений группировки войск "Запад" с позывным "Контора", сейчас идут активные штурмовые действия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии