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Царьград

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Семь дней в Дели: русский выжил в Индии за 5000 рублей

Семь дней в Дели: русский выжил в Индии за 5000 рублей

Путешественник прожил неделю в столице страны, питаясь уличной едой и ночуя в хостеле для местных.Один из русских туристов поделился необычным опытом недельного пребывания в индийской столице, уложившись в скромный бюджет в 5 тысяч рублей, и, по его признанию, ничуть не пожалел об этом предприятии.

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