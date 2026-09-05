Семь дней в Дели: русский выжил в Индии за 5000 рублей

Путешественник прожил неделю в столице страны, питаясь уличной едой и ночуя в хостеле для местных.Один из русских туристов поделился необычным опытом недельного пребывания в индийской столице, уложившись в скромный бюджет в 5 тысяч рублей, и, по его признанию, ничуть не пожалел об этом предприятии.