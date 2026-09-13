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«Сити» – фаворит гостевого матча с «МЮ». «Горожане» выиграли 2 из 6 последних дерби

«Манчестер Юнайтед» сыграет дома в дерби с «Манчестер Сити» в 4-м туре АПЛ. «Сити» – фаворит матча с коэффициентом 2.

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