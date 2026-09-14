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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Какого черта?» Кевин Гарнетт рассказал, как агент без его ведома отказался от контракта на 122 млн

Член Зала славы НБА Кевин Гарнетт рассказал, как уволил своего агента после того, как тот без его ведома отклонил предложение «Миннесоты» на 122 млн долларов.

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