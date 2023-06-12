Аргументы недели

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Была бы честь оказана

Была бы честь оказана

То что президент государства Казахстан господин Токаев не поедет в Питер на очередной экономический форум в узких кругах говорили ещё в конце мая.

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