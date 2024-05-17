«Звучал, как дикий зверь». Даниэль Риккардо скучает по атмосферным двигателям

«Звучал, как дикий зверь». Даниэль Риккардо скучает по атмосферным двигателямGetty Images / Red Bull Content PoolАвстралийский гонщик Visa Cash App RB Даниэль Риккардо сравнил моторы V8 с нынешними, отметив, что сейчас звук машин Формулы 1 не вызывает пугающих ощущений.
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