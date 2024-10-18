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МО РФ: ПГРК "Ярс" выйдут на маршруты боевого патрулирования в Тверской области

МО РФ: ПГРК "Ярс" выйдут на маршруты боевого патрулирования в Тверской области

Передвижные ядерные грунтовые ракетные комплексы (ПГРК) "Ярс" выйдут на маршруты боевого патрулирования в Тверской области в рамках проверки Бологоевского соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

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