Как «мусорная» рыбка килька превратилась в СССР в деликатесные шпроты

В СССР редкое застолье обходилось без популярного отечественного деликатеса — шпрот в масле. Эта золотистая рыбка в плоских консервных банках была редкостью на прилавках магазинов и ее доставали «по блату».
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